„Wahrscheinlich der größte Moment in meinem Leben“

Samstag kommt es zum Topspiel Leipzig gegen Freiburg. Was macht den SC Freiburg in dieser Saison bisher so stark?

Ich glaub einfach, dass wir gegen den Ball sehr, sehr gut spielen, sehr griffig sind, sehr hoch anlaufen. Wir machen dem Gegner so früh Stress und geben ihm kaum Luft zu atmen. Trotzdem finde ich, dass wir auch sehr gute Lösungen mit dem Ball finden. Und wir halten zusammen, auch wenn es mal nicht so läuft. Das sind so Tugenden, die den SC Freiburg seit Jahren ausmachen. Deswegen sind wir auch in diese Saison wieder gut gestartet.