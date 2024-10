In Sigmundsherberg „dampft“ man in den Winter ab

„Wir bewegen unsere Lok heuer noch einmal. Aber nur am Gelände des Bahnhofes. Dabei können natürlich auch Kinder mitfahren“, erklärt Rupert Öhlknecht vom Waldviertler Eisenbahnmuseum, das seine Räume auch direkt am Bahnhof in Sigmundsherberg hat. Dabei wird an Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober von 10 bis 17 Uhr nicht nur mit der Dampflok gefahren, auch das Museum wird an beiden Tagen geöffnet haben.