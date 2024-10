47,6 Millionen Euro für Lehrlingsausbildung

Um zehn Prozent mehr arbeitslose Jugendliche meldete das Arbeitsmarktservice Ende September. 1349 sind auf der Suche nach einer Lehrstelle. 1357 offene Lehrstellen wären vorhanden. „Leider oft im entlegenem Waldviertel“, nennt Landesrätin Susanne Rosenkranz ein Beispiel dafür, dass die Arbeitsplätze für Jugendliche mit 14 Jahren oft schwer zu erreichen seien. So kommen in Amstetten auf 193 offene Lehrstellen etwa 50 Lehrstellensuchende. In Wiener Neustadt hingegen gibt es 76 offene Lehrstellen und 180 Suchende. Und: „Bis 2040 fehlen alleine in Niederösterreich 50.000 Fachkräfte“, weist WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer auf die Wichtigkeit des Lehrberufes hin.