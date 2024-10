Durch aufgeheizte Erde drohen Super-Stürme

Extreme Windereignisse nehmen in Mitteleuropa zu

Brandes: „Tage, an denen es leicht bis mäßig regnet, werden seltener, während Tage mit großen Niederschlagsmengen in den vergangenen 30 Jahren häufiger wurden. Obwohl der Extremniederschlag zunimmt, steigt regional auch die Gefahr von Dürren.“ Die Verdunstung in der Alpenrepublik nimmt aber in einem wärmeren Klima auch ständig zu, andererseits entziehen die Pflanzen dem Boden aufgrund der längeren Dürrephasen mehr Wasser. Ein Teufelskreis.