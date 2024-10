Wien zwei Monate im Zeichen von Weihnachten

Die einen können es kaum erwarten, für die anderen ist es zu früh. Fakt ist: Der Trubel rund Weihnachten hat in Wien nun begonnen. Am Mittwoch ist vor dem Schloss Schönbrunn der Christbaum aufgestellt worden. Eine stattliche Tanne der Bundesforsten aus dem Salzkammergut. Es folgen die Märkte, die ab November reihenweise aufsperren: Stephansplatz und Schönbrunn starten beide als Erstes am 8. November. Vor dem imperialen Schloss warten ein Eislaufplatz (für Kinder kostenlos), Karussell, Riesenrad und eine traditionelle Bastelwerkstatt. Das neue Konzept setzt auf „Dorf-Charakter“ und Familien. Rathausplatz, Belvedere, Altes AKH, Freyung, Am Hof und der Kunstmarkt am Karlsplatz mit Straßentheater und Kreativhandwerk folgen am 15. November. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.