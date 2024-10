Betrunkener stürzte in Tirol von Balkon auf Straße

Ein feuchtfröhlicher Abend in Lermoos (Tiroler Bezirk Reutte) endete für einen 29-jährigen Tiroler am Montag im Krankenhaus. Der stark betrunkene Mann wollte aus seiner Wohnung, in die er gerade erst zurückgekehrt war, über den Balkon wieder nach unten klettern. Dabei stürzte er rund vier Meter ab.