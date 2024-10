Russische Regierung kauft mehr iPhones ein

Gegenseitige Vorwürfe

So wie die USA Russland vorhalten, mit hybrider Kriegsführung zu versuchen, die Präsidenten-Wahl Ende November zu manipulieren, wirft auch die Regierung in Moskau den Amerikanern vor, die eigenen Wahlen zu manipulieren. Die Zeitung „Kommersant“ schrieb vergangenes Jahr, Beamte, die an den Vorbereitungen der russischen Präsidentschaftswahl im März 2024 beteiligt waren, dürften keine iPhones nutzen.