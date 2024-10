Dominic Thiem gegen Luciano Darderi heute LIVE

Am Sonntagabend ist Thiem in der Wiener Stadthalle mit einer Farewell-Party groß verabschiedet worden. Vor 5.000 Zuschauern mit vielen prominenten Gästen wie Boris Becker, Stefan Kraft, Tommy Haas, Nicolas Massu und Gregor Schlierenzauer bestritt der Niederösterreicher zunächst einen Schau-Satz gegen den deutschen Topstar Alexander Zverev, den Thiem dem Anlass gebührend mit 6:3 für sich entschied. Das Kurz-Match war auch in Erinnerung an seinen größten Erfolg, den US-Open-Triumph 2020 in New York, angesetzt worden. Thiem hatte damals trotz 0:2-Satzrückstand gegen den Deutschen gewonnen, sollte danach aber keinen Turniersieg mehr feiern.