Auch Thiems Auftreten war einer Größe würdig

Letztlich muss man respektieren, dass Thiem selbst einfach nicht mehr spielen will. In den letzten Jahren erweckte er den Eindruck, dass mehr als noch die Handgelenksverletzung die fehlende Motivation ihn daran hinderte, den Weg zurück an die Spitze zu finden, sein Karriereende letztlich beschleunigte. Er selbst erklärte, dass er in seiner sportlichen Laufbahn keinen verpassten Momenten nachtrauere.