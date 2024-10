Gänsehautmoment bei Thiems Abschied in Wien

Schläger kommt in Vitrine

Einen ganz besonderen Platz erhielt auch der Tennisschläger, mit dem Thiem den letzten Punkt seiner so erfolgreichen Karriere spielte. Diesen gab der US-Open-Triumphator von 2020 unter tosendem Applaus in eine Vitrine. Das Racket wird ab Mittwoch bei der „Tennis Experience“, einer besonderen Ausstellung in der Stadthalle, zu bestaunen sein.