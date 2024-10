Ludwigs Drei-Punkte-Paket für die neue Regierung

Von der „Krone“ aufgedeckte Geheimpläne zu Spitalsschließungen in Niederösterreich sorgten in der gesamten Ost-Region für Wirbel. Auch der mächtige Wiener Bürgermeister meldet sich in der Causa nun erstmalig zu Wort. Er will die Gesundheitsversorgung rund um seine Stadt künftig gemeinsam mit den Nachbarländern planen und schlägt der nächsten Bundesregierung ein drei Punkte umfassendes Paket vor.