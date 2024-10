Gold! Polcanova ist erneut Einzel-Europameisterin

Nur gut eine Stunde davor hatte Polcanova mit der Rumänin das Doppel-Endspiel gegen die Tschechin Hana Matelova und die Slowakin Barbora Balazova 2:3 (-7,7,-9,7,-6) verloren. Auch im Mixed hatte sie Silber geholt. Durch diesen mit Landsmann Robert Gardos am Freitagabend fixierten Erfolg sowie durch Doppel-Bronze von Maciej Kolodziejwczyk an der Seite des Moldauers Wladimir Ursu hat Österreichs Verband (ÖTTV) bei den Heim-Titelkämpfen vier Medaillen verbucht. Mehr für Rot-Weiß-Rot hatte es nur 2005 in Aarhus mit fünf gegeben. Damals in Dänemark hatte u.a. Liu Jia Einzel-Gold geholt, sonst waren im Einzel für ÖTTV-Aktive nur die beiden Titel Polcanovas zu bejubeln. Bei insgesamt 43 Europameisterschaften gab es in Summe 47 ÖTTV-Medaillen – 11 in Gold, 15 in Silber und 21 in Bronze.