Finale! Polcanova kämpft um Einzel-Gold

Sprachlos

„Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll“, meinte Polcanova im ORF-Interview über ihren Erfolg. „Egal, was heute noch passiert, bin ich schon sehr dankbar für dieses Turnier. Wenn ich am Mittwoch so etwas gedacht hätte, hätte ich es selbst nicht geglaubt.“ Die Anspannung sei sehr groß gewesen, sie habe in der Nacht davor auch nicht viel geschlafen. Man müsse die Spannung aufbauen, dürfe aber nicht zu angespannt sein. Sie habe aber an sich geglaubt. „Ich habe eine gute Bilanz gegen Nina, vielleicht hat sich das positiv auf das Match ausgewirkt.“