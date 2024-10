Mann stirbt bei Absturz mit Pkw, von Sohn gefunden

Ein 86-jähriger Autolenker kam am späten Samstagvormittag in Rauris auf einem Güterweg beim Bergabfahren von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Wagen über 100 Meter über einen steilen Hang ab. Wie die Polizei berichtete, wurde der Unfall erst am späten Abend vom Sohn des Verstorbenen entdeckt, der sich auf die Suche nach dem Vater gemacht hatte.