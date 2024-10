„370 Euro, die ein Haushalt ab Jänner zahlen muss“

„Krone“: Wie läuft die Energiewende in Österreich?

Stephan Sharma: Sagen wir: ausbaufähig. Aktuell befinden wir uns schon in einer sehr schwierigen Situation, sowohl was die Wirtschaft als auch die Energieversorgung betrifft: zwei Jahre lang eine Rezession, die noch immer nicht zu Ende ist. Im Energiebereich haben wir genauso lange eine Energiekrise, die noch nicht zu Ende ist. Gleichzeitig laufen mit Jahresende die Unterstützungsleistungen für die Haushalte aus. Wir müssen uns aus dieser Energiefalle, in der wir uns aktuell befinden, befreien, indem wir uns energieunabhängig machen.