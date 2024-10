LIVE ab 14.30 Uhr: Tirol muss gegen den LASK ran!

Semlic ist überzeugt, dass in der zweiwöchigen Spielpause „entwicklungstechnisch sehr viel weitergebracht“ wurde. „Wenn man sich den bisherigen Saisonverlauf anschaut, hatten wir zwei Phasen: Die erste Phase, wo wir in Ballbesitz den Fußball gut auf den Platz gebracht haben, aber zu viele Torchancen zugelassen haben. In der zweiten Phase haben wir viel Wert auf Defensive gelegt, sind in Ballbesitz aber nicht mehr so dominant gewesen. Jetzt gilt es, diese zwei Elemente zu vereinen. Da wollen wir den nächsten Step gehen“, erklärte Semlic.