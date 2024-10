LIVE ab 14.30 Uhr: Klagenfurt gegen Austria Wien!

„Wir wollen unbedingt eine Reaktion zeigen!“

Knapp waren die Duelle jedenfalls in den vergangenen Jahren, sieben der zehn Liga-Partien seit 2021 endeten unentschieden. Auch in der Vorsaison gab es in der Meisterschaft keinen Sieger, beide Matches endeten 2:2. Allerdings entschieden die Wiener „Veilchen“ das Cup-Achtelfinal-Match im vergangenen November gegen die Klagenfurter mit 1:0 für sich. Daheim ist die Elf von Peter Pacult gegen den Hauptstadt-Klub noch ohne Sieg, den einzigen vollen Erfolg gab es im April des Vorjahres in der Generali-Arena (2:1).