Guter Schlaf macht fröhlich und schlau

Auf die richtige „Schlafhygiene“ achten!

Wer will also nicht richtig schlummern? Aber wenn das nur immer so einfach wäre. Mit ein paar Tipps zur sogenannten Schlafhygiene kommt man seinem Ziel näher. Unter dem Begriff versteht man übrigens Verhaltensweisen, die Schlafqualität und -dauer beeinflussen. Dazu gehören u. a. Routinen, Ernährungsvorlieben, körperliche Aktivität und andere Aspekte des täglichen Lebens.