Von Lkw überrollt: Postler (51) schwer verletzt

Am Mittwochmittag ereignete sich ein folgenschwerer Unfall in Wien-Währing. Als ein 59-jähriger seinen Lkw aus der Garage ausparken wollte, übersah er dabei einen Postler, der gerade die Briefe in der Straße einwerfen wollte. Daraufhin stürzte dieser zu Boden und wurde von dem Lkw überrollt.