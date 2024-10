Beim Wandern: Vorsicht, wenn die Luft wegbleibt!

„Durch krankhafte Prozesse kann es zu Umbauten in der Wand der Lungengefäße kommen, mit der Folge, dass das Blut nicht mehr ungehindert fließen kann. Dadurch muss das Herz mehr arbeiten und der Blutdruck erhöht sich. Wenn der Blutdruck in den Lungenarterien dauerhaft erhöht ist, spricht man von Lungenhochdruck oder pulmonaler Hypertonie (PH). Dieser Zustand kann den rechten Teil des Herzens, der das Blut in die Lunge pumpt, schädigen und zu einem rechtsseitigen Herzversagen führen, das tödlich enden kann“, erklärte Ass.-Prof. Dr. Gabor Kovacs, PhD, stellvertretender Leiter der Klinischen Abteilung für Pneumologie, MedUni Graz, auf einer Pressekonferenz in Wien.