Ist das Hilfsangebot für Jugendliche ausreichend?

Verein für Jugendliche in Notlagen kann beruhigen

Doch wie schaut es in Tirol aus, wohin können sich Jugendliche wenden, wenn das eigene Zuhause unerträglich wird? Immer wieder scheint es in Tirol bei der Versorgung zu Problemen zu kommen: So musste 2021 der Vertrag des Landes mit der Jugendeinrichtung „Das Netz“ nach wirtschaftlichen Ungereimtheiten geschlossen werden, dort wurden in der Hochphase bis zu 42 Jugendliche betreut. Das SOS Kinderdorf musste einspringen. 2024 steht nun das „Jugendland“ in der Bredouille.