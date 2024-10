Wo heimischer Sekt seinen größten „Ursprung“ hat

Am Wochenende knallts in der Region Poysdorf

Tief in den Kellern der Sektmetropole reift die prickelnde Sortenvielfalt. Wer zum Tag des Sektes am kommenden Dienstag dann mit besonderen Tröpferln anstoßen will, dem bieten sich am Wochenende in Poysdorf viele Gaumenfreuden samt Rahmenprogramm: Von Profis werden die Sektflaschen mit dem Champagnersäbel sabriert („geköpft“), man genießt Traktorausfahrten in die Weingärten, Hersteller erläutern die Erzeugung anschaulich vor Ort und vieles mehr.

Programm: www.vinoversum.at