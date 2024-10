Wals-Grünau vor Spiel gegen St. Johann unter Druck

Westligist Wals-Grünau befindet sich mitten in einer Achterbahnfahrt. Auf drei Niederlagen folgten zwei Siege und darauf vergangenes Wochenende gegen Röthis mit dem 1:2 wieder ein Rückschlag. Der Motor von Christoph Knaus’ Team stottert: „Es ist ein Auf und Ab, hat aber sicher seine Gründe.“ Damit meint er Verletzungen (Valdrin Kadrija fällt mit Innenbandeinriss länger aus), Krankheiten (Torhüter Alexander Strobl) und fehlende Routinen im Training. Zudem finden die vier restlichen Hinspiele auswärts statt. So wie jenes heute (19.30) in St. Johann, für das Knaus positiv gestimmt ist: „Es wird eine Partie auf Augenhöhe, die Tagesverfassung entscheiden.“