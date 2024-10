Grazer Derby: Zeit für neue „Helden“ ist da

Zwei Gesichter

Malick Yalcouye könnte am Samstag mit 18 Jahren Sturms jüngster Derby-Beitrag sein. Die Brighton-Leihgabe (für die der Premier-League-Klub sieben Millionen Euro an Göteborg überwiesen hat) hat bei Sturm voll eingeschlagen, beim 5:0 gegen Salzburg sein erstes Tor erzielt. In Sturms Chefetage wird darüber geschmunzelt, dass der Doppelstaatsbürger (den Mali gerne für sein Team hätte, er selbst aber die Elfenbeinküste bevorzugen würde) „zwei Gesichter“ hätte. Abseits des Platzes ist er schüchtern, vermeidet jeden Blickkontakt – doch sobald er den Rasen betritt, wirkt’s so, als hätte er ein Superhelden-Cape umgeschnallt. Dann lernen ihn Gegner und Referees lautstark kennen. Im „Kampfmodus“ hat er die Herzen des schwarzen Lagers im Sturm erobert.