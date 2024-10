Was St. Johann und Liverpool gemeinsam haben

Viele Kilometer spulten St. Johanns Kicker in der vergangenen Woche ab. Mittwoch gastierte die Truppe von Trainer Andreas Scherer zum Westliga-Treff in Schwaz (3:0-Sieg). Samstag folgte das Duell mit den Altach Juniors in Vorarlberg (2:2). Die Pongauer legten mehr als 1000 Kilometer zurück. Vier Punkte gab’s als Entschädigung für die Reisestrapazen. „Grundsätzlich war es in Altach ein super Auftritt. Ich bin glücklich, wie sich die Mannschaft nach den langen Fahrten präsentiert hat“, lobte der Coach nach dem Gastspiel im Ländle.