Wie Handball-Star Santos stärker zurückkommen will

Karriereende kein Thema

Ans Aufhören denkt Santos jedenfalls nicht. „Handball gehört zu meinem Lebenselement. Dieser Sport wird auch nach der Verletzung mein Leben bestimmen. Und ich werde auch in der Verletzungsphase nahe an der Mannschaft sein. Wenn Spieler, vor allem junge Spieler, meinen Rat brauchen, dann werde ich immer ein offenes Ohr für sie haben.“ Und als Fan ist er ohnehin live dabei. Sportlich läuft es bei den „Füchsen“ in der HLA (trotz Verletzungssorgen) momentan ja fast märchenhaft: Mit 12 Punkten nach sieben Runden sind die Steirer als Tabellenführer klar auf Viertelfinalkurs.