Fix! Sturm-Meisterkicker wechselt in die Schweiz

Nun also doch zurück in seine Heimat! Wochenlang wurde spekuliert, wohin es Sturm-Abwehrboss Gregory Wüthrich ziehen könnte. Großes Thema war auch ein Wechsel in die „Wüste“. Doch nun hat sich der 30-Jährige für seine „alte Liebe“ entschieden, unterschrieb in Bern bis 2028.