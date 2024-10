Autsch! Top-Handballer muss jetzt unters Messer

Auf Papas Spuren

Und trotzdem gab es kein Jammern, kein Kopf in den Sand stecken. Im Gegenteil. Die Füchse waren auch gestern ausgefuchst – wie so oft schon in dieser Saison. Und einer überragte alles: Torhüter-Youngster Julian Mitterdorfer. Der Sohn von Bruck-Torwartlegende Klaus, der am Spielfeldrand freilich mächtig stolz war, hielt insbesondere in der ersten Hälfte auch zahlreiche Bälle, die fast nicht zu halten waren, brachte die Truppe rund um Kapitän Breg (der trotz Zehenschmerzen spielte) wieder ins Spiel und war der Garant für den Sieg gegen die Fivers.