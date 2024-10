Pogacar feiert 4. Lombardei-Tour-Sieg in Serie

Coppi ist mit fünf Lombardia-Erfolgen noch Rekordhalter

In der Lombardei siegte Pogacar auch bei seiner vierten Teilnahme. Diesmal griff er 48,4 Kilometer vor dem Ziel im Sormano-Anstieg an und vollendete nach einer weiteren langen Solofahrt wie schon so oft unangefochten. Vier Siege in Folge beim traditionellen Klassiker-Saisonabschluss waren bisher einzig dem legendären Italiener Fausto Coppi von 1946 bis 1949 gelungen. Coppi ist mit insgesamt fünf Lombardia-Erfolgen aber noch Rekordhalter.