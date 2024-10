Versunkenes Segelboot aus dem Grundlsee geborgen

Beim großen Sturm, der vor zwei Monaten über die Steiermark zog, ist am Grundlsee ein Segelboot untergegangen. Neun Feuerwehrleute, zehn weitere Helfer und drei Feuerwehrboote waren an der Bergung beteiligt. Taucher konnten das Boot in einer Tiefe von 58 Metern an einer Hebevorrichtung befestigen. Die Schwierigkeit lag dann dabei, das eineinhalb Tonnen schwere Boot aus dem Schlamm am Grund des „steirischen Meers“ zu ziehen.