Monika Gruber: „Kein Abend ist wie der andere“

Aber auch der 1914 in München geborene und 1998 in Bischofswiesen verstorbene Kulturmanager und Schriftsteller Paul Schallweg hat die weite Welt der Oper gründlich durchforstet und auf die Schippe genommen. Mit dem Ergebnis, dass er unter anderem „Carmen“, „Die Zauberflöte“ und „Der fliegende Holländer“ in originelle Mundartverse übersetzt und deren Handlungsorte nach Bayern verlegt hat – so zum Beispiel nach Berchtesgaden und an den Starnberger See.