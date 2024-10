Mann trank stark alkoholisiert Wein am Steuer

Zwei Flaschen Hochprozentiges

Am selben Tag in Salzburg: Polizeistreifen haben am 11. Oktober zwei Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Eine 54-Jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr ein Verkehrszeichen um. Dass sie dabei stark alkoholisiert war, stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest. Sie gab zu, am Nachmittag zwei Flaschen eines hochprozentigen alkoholischen Getränkes konsumiert zu haben. Den Alkotest verweigerte sie. Der Führerschein ist weg, die Anzeige folgt.