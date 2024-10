Neid wegen Lewis? „Fred ist nicht meine Freundin“

Der Ferrari-Pilot kennt seinen Boss bereits aus der GP3-Serie, wo er für Vasseurs ART-Team fuhr. Entsprechend eng ist auch die Beziehung zwischen Fahrer und Teamchef. „Manchmal verstehen wir uns schon mit nur einem Blick. Wenn ich einen Fehler gemacht habe und sehe, dass Fred mit mir reden will, dann schaue ich ihn an und sage: ‘Fred, ich weiß schon, was du sagen willst.‘ Und dann lächelt er und geht, weil er weiß, dass ich es verstanden habe“, schilderte Leclerc auf einer Pressekonferenz.