Entlassen! Panthers setzen Top-Mann vor die Tür

Der US-Boy ist ein Veteran in Österreich, war einst in Oberwart Meister, spielte außerdem bereits in Wien für den BC Vienna, zuletzt in Wels oder St. Pölten. In seiner Karriere war Ferguson in der Liga sogar schon bester Verteidiger. Jetzt ist er aber kein Basketball-Profi mehr. Zu den genauen Gründen schweigt Fürstenfeld rund um Trainer und Geschäftsführer Pit Stahl, man feuerte den 2,06-m-Hünen aber ansatzlos. Ferguson hatte vor Jahren schon einmal mächtig Probleme, musste nach einem positiven Drogentest eine vierjährige Sperre absitzen!