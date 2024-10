„KGB-Kommandant“ würgte grundlos Zimmernachbar

Mit einer russischen Pelzmütze auf dem Kopf wurde ein 33-jähriger Obersteirer am Freitag in Begleitung von drei Justizwachebeamten in den Schwurgerichtssaal am Grazer Straflandesgericht vorgeführt. Er ist ausgemergelt, unsicher auf den Beinen und zittert. Gezeichnet von seinem traurigen Schicksal: jahrelanger Drogenmissbrauch – unter anderem Crystal Meth – und infolgedessen schwere psychische Erkrankungen, allen voran ausgeprägte paranoide Schizophrenie.