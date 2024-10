Drei Monatslöhne Strafe für“Inspektor Grapscher“

Nüchtern war er ein tadelloser Chef, betrunken anlassig und übergriffig. Weil er bei privaten Partys insgesamt sechs Kolleginnen sexuell belästigt hatte, stand ein Mühlviertler Polizist am Donnerstag in Weyregg vor der Disziplinarkommission. Er soll die Frauen an Brust und Gesäß berührt haben. Der Sünder legte ein reumütiges Geständnis ab. Die Kommission entschied: Der gestrauchelte Beamte muss drei Monatsgehälter als Strafe blechen.