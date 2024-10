Wie Stress von Belastung zu Motivation werden kann

Bluthochdruck erhöht das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Diabetes, erhöhte Leberwerte, Hautausschläge, Magen-Darm-Erkrankungen, Burn-out oder Depressionen sind weitere Folgen von ständigem Druck, Hektik und viel zu hohen Erwartungen im Alltag. Die Stressforscherin und Professorin an der Uni Zürich, Ulrike Ehlert, sieht Stress aber nicht nur negativ – sie warf bei ihrem Vortrag in der Arbeiterkammer in Feldkirch im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissen fürs Leben“ gar die provokante Frage in den Raum: „Stress, na und?“