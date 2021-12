Seelische Gesundheit: Diese Bücher tun jetzt gut!

Meine Reise zu mir selbst - Remote Verlag

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alles, was Sie sich wünschen. In Wahrheit aber sind die wenigsten Menschen allerdings innerlich bereit, um all diese Dinge in Ihr Leben zu ziehen. Sie sind es sich selbst nicht wert und wissen auch nicht, was sie innerlich davon abhält, um die eigenen Träume zu erreichen. Dieses Buch hilft dabei, Gefühle und Gedanken besser verstehen zu können und sich über seine besonderen Fähigkeiten bewusst zu werden.