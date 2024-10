Bub von Auto erfasst: 78-Jährige ist Schein los

In diesem Moment fuhr eine 78-jährige Frau aus Wien mit ihrem Pkw auf den dort befindlichen Rechtsabbiegestreifen. Dabei nahm die 40-Jährige an, dass diese mit dem Auto nach rechts abbiegen wird. Doch dem war nicht so und die 78-Jährige fuhr kurz vor der 40-Jährigen und den Kindern über die Verkehrsinsel geradeaus weiter.