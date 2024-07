Kilde: Schwerer Rückschlag am Weg zum Comeback

„Ich hatte in den letzten Wochen immer stärker werdende Schmerzen in der operierten Schulter, was sich wie eine normale Reaktion auf die erhöhte Trainingsbelastung anfühlte“, schrieb Kilde via Instagram. Doch es handle sich um eine „Infektion, die Schaden angerichtet hat“, so der Norweger, der sein Posting mit mehreren Fotos versah – unter anderem mit seiner Verlobten Mikaela Shiffrin.