Forscher auf großer Jagd nach Käfern

Viele Käferarten entdeckt

Weiters tauchte der Käfer Peltis grossa aus Vermodertem auf. Wegen seiner Seltenheit wurde ihm noch gar kein deutscher Name gegeben. In der Fülle der gefundenen Käfer ist eine Gruppe besonders hervorzuheben – die sogenannten Urwaldreliktarten. Darunter werden Geschöpfe zusammengefasst, deren Vorkommen sich auf natürliche bis sehr naturnahe Wälder beschränkt, in denen keine oder nur sehr eingeschränkte Schlägerung stattfindet. Besondere Ausbeute hier: 48 besonders wundersame Arten.