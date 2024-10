Großes Herz und viele Glückwünsche für Bruno (8)

Seltene Erbkrankheit

Wieso tapfer? Am 23. Jänner spürte der Schüler einen starken Muskelkrampf am rechten Bein. Mehrere Ärzte untersuchten ihn – am 29. Februar kam die Diagnose: Bruno ist an „DMD“ erkrankt – eine Erbkrankheit, bei der Muskelzellen verfallen. Der kleine Junge will aber sein Leben normal weiterführen und nicht im Rollstuhl verbringen. Dass sich die Krankheit nicht verschlechtert, ist aber einzig und allein durch eine sehr teure Therapie in den USA beziehungsweise kostspielige Medikamente hinauszuzögern.