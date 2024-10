Kritik an Jürgen Klopp? „Da wird mir schlecht!“

Red Bull ein rotes Tuch

In Internetforen und den sozialen Medien bekam Klopp wegen seines neuen Tätigkeitsfeldes auch Häme und Spott ab. Gerade in Deutschland gibt es zahlreiche Traditionalisten, für die Red Bull im Fußball ein rotes Tuch ist. Regelmäßig sind in den Stadien Protestbanner zu lesen. Der Kritikpunkt: Der Konzern kaufe sich mit seinen Millionen den Erfolg, der Fußball diene allein zur Werbung für einen Energydrink. Auch die potenziell wettbewerbsverzerrende Verkettung mehrerer Klubs ist ein häufig geäußerter Kritikpunkt.