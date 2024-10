Dieses Pärchen lädt bald in die Frido Kordon Hütte

Sie kennen sich aus, wenn es um Hüttenbewirtschaftung geht. „Seit 25 Jahren sind wir im Geschäft und wir lieben es!“, schwärmen die Pensionisten, die davor Gastgeber in der Polinikhütte in Obervellach waren. „Eine schöne Einkehr, aber die Bedingungen am Stubeck sind attraktiver. Mit dem Auto kommt man bis vor die Tür, es gibt Parkplätze und die Straße ist im Top-Zustand!“, so die gebürtigen Deutschen, die die Frido Kordon Hütte auch als ihr Zuhause bezeichnen dürfen.