Google muss Play Store für Konkurrenz öffnen

Google kündigte Berufung an

Google warnte in einer ersten Stellungnahme vor Gefahren für den Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer. Zugleich kündigte das Unternehmen an, gegen die Anordnung des kalifornischen Richters in Berufung zu gehen. Die Anordnung müsse so lange ausgesetzt bleiben, bis eine endgültige Entscheidung der Justiz vorliege.