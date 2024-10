„So ein Projekt ist ein Auftrag für die Regierung“

Die Kinder durften im Klassenzimmer auf die Tische klettern und von dort hinunterspringen. Es gab kleine Ringkämpfe in Verbindung mit Kniebeugen. Die Mädchen und Buben der Klasse 2 C der Wiener Volksschule in der Prandaugasse tanzten und sangen mit Klassenvorstand Lisa-Marie Niefergall, die viele Jahre Cheerleader bei den Vienna Vikings war und mit Ex-Fußballer Alfred Niefergall verheiratet ist. Eishockeyspielerin Leonora spielte auf ihrem Schläger Gitarre (siehe Video unten). So macht Schule Spaß.