77-jähriges Opfer: „Ich habe geglaubt, ich sterbe“

„Wann sind Sie denn geboren?“, so die standardmäßige Frage des vorsitzenden Richters an die zierliche Pensionistin – „1947. Am 7. Oktober.“ Gerade an ihrem Geburtstag muss die Niederösterreicherin im Landesgericht St. Pölten im Zeugenstand Platz nehmen. Von der grausamen Nacht, die sie am 23. Februar erleben musste, lässt sich die tapfere 77-Jährige nichts anmerken.