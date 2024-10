ÖFB-Team: Einige Fragezeichen vor dem Linz-Doppel

„Baumi“ auf Weg retour

Noch nicht bei 100 Prozent scheint auch Christoph Baumgartner: Rangnick hatte den 25-Jährigen, der sich Ende Juli einem Eingriff im rechten Knie unterzogen hatte, in den September-Länderspielen in Slowenien 45 Minuten und in Norwegen 68 Minuten eingesetzt. In Leipzig kam „Baumi“ in dieser Saison bislang auf maximal 62 Spielminuten (am 22. September gegen St. Pauli), stand Mittwoch in der Champions League bei Juventus wohl in der Startelf, musste, nachdem er einen Schlag ins Gesicht abbekommen hatte, zur Pause vom Feld. Beim gestrigen 1:0 in Heidenheim lief er ab Minute 76 auf.