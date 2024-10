Wenn bei Verkehrsunfällen Wasser gefährlich wird

In besonders missliche Lagen kommen Autolenker, wenn Wasserläufe im Spiel ist. So passiert nahe Ernstbrunn, wo ein Auto nach einem Frontalzusammenstoß nicht auf dem Dach in einem Bach landete sowie im Bezirk Krems: Dort kam ein Fahrzeug ins Schleudern und wurde erst durch ein Brückengeländer gestoppt – knapp vor dem Absturz.