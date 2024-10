Nach Tod der Ehefrau: Kein Geld für die Bestattung

Am 23. August ist seine Hannelore verstorben, nur wenige Tage vor ihrem 82. Geburtstag. Fünf Jahre lang hat er sie gepflegt, als sie an Demenz erkrankte. Als sie, die große Liebe seines Lebens, ihn nicht mehr erkannte, das war herzzerreißend für ihn. „Ich bin’s, dein Mann. Ich hab dich so lieb’, hab ich ihr oft erklärt“, erzählt er. Gib sie in ein Heim, das schaffst du nicht, hätten ihm besorgte Bekannte geraten, „aber das hätte ich nie können“.